На тлі кризи: Intel припинить виробляти мікросхеми, якщо не знайде великого клієнта

Акції Intel впали на 8% після того, як компанія попередила про вихід з виробництва мікросхем, якщо їй не вдасться залучити великого клієнта.

Про це повідомляє Reuters.

Intel може зарезервувати передовий виробничий процес 18A для своїх продуктів і перейти до наступного покоління 14A тільки в тому випадку, якщо отримає зобов'язання від великого зовнішнього клієнта.

Це потенційно радикальний крок нового генерального директора Ліп-Бу Тана, спрямований на скорочення витрат і відродження компанії, яка переживає кризу.

Цей крок може поставити під загрозу активи на суму 100 мільярдів доларів і поглибити залежність від конкурента TSMC.

Окрім цього Intel може втратити майже 8 мільярдів доларів ринкової вартості, якщо поточні збитки збережуться.

Цього року акції компанії значно відстали від конкурентів, піднявшись на 12,8% порівняно з 30% зростанням улюблениці AI Nvidia та 34% зростанням AMD.