Honda готова повернутися до діалогу про поглинання з Nissan, але є умова – відставка гендиректора

Honda готова відновити переговори про поглинання з метою створення четвертого за величиною виробника автомобілів у світі, якщо генеральний директор Nissan Макото Учіда піде у відставку.

Про це пише Financial Times.

Honda буде готова відновити переговори під керівництвом нового боса, який зможе краще керувати внутрішньою опозицією.

Зазначається, що 58-річний Учіда був одним з найсильніших прихильників угоди з Honda в Nissan. Однак відносини між Учіда та його колегою Тошіхіро Мібе погіршилися, коли Honda була розчарована швидкістю реструктуризації Nissan та глибиною його фінансових проблем.

Переговори про злиття припинилися після того, як Honda зажадала, щоб Nissan став її дочірньою компанією замість створення холдингової компанії, причому обидві компанії були б на "рівних" умовах.

Нагадаємо:

Honda та Nissan офіційно завершили переговори про злиття, які були розпочаті в грудні 2024 року з метою створення спільної холдингової компанії до 2026 року.

Акції Nissan Motor Co. впали найбільше з часу серпневого обвалу ринку на тлі волатильності, оскільки увага інвесторів змістилася на умови запланованої угоди автовиробника з Honda Motor Co.