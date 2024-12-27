Акції Nissan впали найбільше з серпня через страх невдачі угоди з Honda

Акції Nissan Motor Co. впали найбільше з часу серпневого обвалу ринку на тлі волатильності, оскільки увага інвесторів змістилася на умови запланованої угоди автовиробника з Honda Motor Co.

Про це пише Bloomberg.

У п'ятницю акції впали на 15%, що стало найсильнішим внутрішньоденним падінням за останні 26 років, перш ніж відіграти свої втрати і закрити торги на 7,8% нижче.

Повідомляється, що це була найбільш торгована акція за обсягом торгів на японській фондовій біржі Topix.

Згідно з оцінкою, опублікованою Nikkei, початкове співвідношення для об'єднання Honda-Nissan становитиме 5:1, виходячи з поточної ринкової капіталізації компаній.

Акції Honda зросли на 2,1%, збільшивши свій ріст з 17 грудня, якраз перед тим, як стало відомо про потенційне об'єднання, до 19%. За той же період акції Nissan зросли на 51%, що призвело до технічної перекупленості.

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Нагадаємо:

Автомобільні компанії Nissan і Honda у понеділок, 23 грудня, підписали меморандум про взаєморозуміння для можливого об'єднання бізнесу шляхом створення спільної холдингової компанії.

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття.

Японські автомобільні компанії Honda і Nissan розпочали переговори щодо об'єднання бізнесу. У майбутньому до них може приєднатися і Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером.