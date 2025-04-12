Google та Nvidia інвестують у ШІ-стартап співзасновника OpenAI – Reuters

Alphabet, і Nvidia, приєдналися до відомих венчурних інвесторів, щоб підтримати Safe Superintelligence (SSI), стартап, співзасновником якого є колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

SSI, яка, як повідомляє Reuters, нещодавно була оцінена в 32 млрд дол, є одним з найвідоміших стартапів, що працюють над дослідженнями моделей ШІ, завдяки блискучому послужному списку Суцкевера в прогнозуванні наступної великої події в розвитку ШІ.

Reuters не змогло визначити точні умови інвестицій Alphabet і Nvidia в SSI. Представники всіх трьох компаній відмовилися від коментарів.

Розробники ШІ історично віддавали перевагу графічним процесорам Nvidia, які займають понад 80% ринку чіпів для ШІ.

Але SSI поки що використовує переважно TPU, а не GPU для своїх досліджень і розробок ШІ.

Google пропонує як графічні процесори Nvidia, так і власні TPU через свій хмарний сервіс. Власні чипи компанії призначені для виконання специфічних завдань ШІ і є більш ефективними, ніж графічні процесори загального призначення. Ці чипи були використані для побудови великомасштабних моделей ШІ.

Великі хмарні провайдери все частіше інвестують значні кошти в стартапи в галузі ШІ, які не тільки створюють фундаментальні моделі, а й є важливими клієнтами їхньої інфраструктури.

Наприклад, Amazon і Google інвестували в Anthropic, а Microsoft зробила значну ставку на OpenAI. Nvidia також підтримала OpenAI, як і xAI Ілона Маска.