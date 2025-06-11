Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні завершив другий етап програми. Серед фінальних переможців – 35 компаній, які працюють у сферах ШІ, медицини, освіти й логістики.

Про це пише офіційний блог Google for Startups.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який у 2024 році отримав додаткові 10 мільйонів доларів фінансування, завершив другий етап своєї програми. Сьогодні Google оголосив фінальну когорту з 35 компаній, які отримають до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, доступ до хмарних сервісів Google на суму до 350 тисяч доларів та менторську підтримку.

Серед відібраних стартапів — проєкти в галузях штучного інтелекту, охорони здоров’я, автоматизації бізнесу, біоніки, юридичних послуг і цифрового банкінгу. Усі ці компанії, за словами представників Google, мають потенціал стати рушієм відновлення української економіки.

Які компанії отримають гранти

Adminix — допомагає підприємцям створювати сайти та сервіси без знань програмування.

AIBODY — моделює людське тіло на комп’ютері для лікарів і студентів.

Allbionics — робить біонічні протези рук, які доступні за ціною.

Allpass.ai — допомагає банкам і фінкомпаніям слідкувати за законом за допомогою ШІ.

Apixmed — аналізує медичні дані й радить лікарям, як краще лікувати.

Aspichi — поєднує віртуальну реальність і ШІ, щоб допомагати людям з психічними розладами.

Banani — автоматично створює дизайн інтерфейсів за допомогою ШІ.

BannerBoo — робить рекламні банери й відео за кілька хвилин.

Buzzabout — перетворює коментарі з інтернету на ідеї для маркетингу.

ClinCaseQuest — навчає медиків через інтерактивні симуляції.

Crosscheck — перевіряє, чи компанії дотримуються екологічних стандартів.

Generect — шукає потенційних клієнтів для B2B-бізнесу.

GoSolo — дає фрілансерам і малим бізнесам банківські інструменти.

Grais — розумний помічник для відповідей у месенджерах.

HESH — автоматизує управління виробництвом на заводах.

Impasto — допомагає продавцям краще знаходити клієнтів через LinkedIn.

Karpatia Benefits — допомагає компаніям організовувати бонуси й пільги для працівників.

Knopka — покращує швидкість надання допомоги в лікарнях.

Legal Nodes — дає юрпослуги за передплатою.

NeuCurrent — допомагає маленьким магазинам утримувати покупців.

OpenBabylon — адаптує ШІ до мовних і культурних особливостей різних країн.

Quoroom — дає інвесторам і стартапам інструменти для управління капіталом.

Reblum — редагує фотографії за допомогою штучного інтелекту.

Soft Way — допомагає компаніям планувати і оплачувати поїздки.

Spacebring — дає інструменти для управління коворкінгами та офісами.

StackBob — контролює, хто і до чого має доступ у компаніях.

Subjektiv — платформа для продажу та купівлі мистецтва.

TechNovator — розробляє зарядки без дротів через повітря.

The Good Plastic Company — переробляє пластик у матеріали для будівництва.

The Originals — онлайн-магазин перевіреного секонд-хенду.

Versi Bionics — створює доступні біонічні руки.

Wareflow — автоматизує логістику на складах.

Wild.Codes — допомагає компаніям знайти перевірених ІТ-спеціалістів.

X-Ray Contact — перевіряє особу людини за цифровим слідом.

YouScan — аналізує соцмережі, щоб бізнес краще розумів клієнтів.

Загалом у межах другого етапу програми з 2024 року фінансову й менторську підтримку отримали 98 українських стартапів. Оператором програми виступає 1991 Accelerator — перший в Україні стартап-акселератор.

Нагадаємо:

Перший етап Фонду підтримки Google для стартапів в Україні був запущений у 2022 році з бюджетом у 5 мільйонів доларів. У 2024 році обсяг фонду зріс до 10 мільйонів. Програма передбачає бездольове фінансування стартапів, менторську підтримку та доступ до інструментів Google Cloud.