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Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами

Олексій Артемчук — 11 червня, 12:55
Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
Getty Images

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні завершив другий етап програми. Серед фінальних переможців – 35 компаній, які працюють у сферах ШІ, медицини, освіти й логістики.

Про це пише офіційний блог Google for Startups.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який у 2024 році отримав додаткові 10 мільйонів доларів фінансування, завершив другий етап своєї програми. Сьогодні Google оголосив фінальну когорту з 35 компаній, які отримають до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, доступ до хмарних сервісів Google на суму до 350 тисяч доларів та менторську підтримку.

Серед відібраних стартапів — проєкти в галузях штучного інтелекту, охорони здоров’я, автоматизації бізнесу, біоніки, юридичних послуг і цифрового банкінгу. Усі ці компанії, за словами представників Google, мають потенціал стати рушієм відновлення української економіки.

Які компанії отримають гранти

  • Adminix — допомагає підприємцям створювати сайти та сервіси без знань програмування.
  • AIBODY — моделює людське тіло на комп’ютері для лікарів і студентів.
  • Allbionics — робить біонічні протези рук, які доступні за ціною.
  • Allpass.ai — допомагає банкам і фінкомпаніям слідкувати за законом за допомогою ШІ.
  • Apixmed — аналізує медичні дані й радить лікарям, як краще лікувати.
  • Aspichi — поєднує віртуальну реальність і ШІ, щоб допомагати людям з психічними розладами.
  • Banani — автоматично створює дизайн інтерфейсів за допомогою ШІ.
  • BannerBoo — робить рекламні банери й відео за кілька хвилин.
  • Buzzabout — перетворює коментарі з інтернету на ідеї для маркетингу.
  • ClinCaseQuest — навчає медиків через інтерактивні симуляції.
  • Crosscheck — перевіряє, чи компанії дотримуються екологічних стандартів.
  • Generect — шукає потенційних клієнтів для B2B-бізнесу.
  • GoSolo — дає фрілансерам і малим бізнесам банківські інструменти.
  • Grais — розумний помічник для відповідей у месенджерах.
  • HESH — автоматизує управління виробництвом на заводах.
  • Impasto — допомагає продавцям краще знаходити клієнтів через LinkedIn.
  • Karpatia Benefits — допомагає компаніям організовувати бонуси й пільги для працівників.
  • Knopka — покращує швидкість надання допомоги в лікарнях.
  • Legal Nodes — дає юрпослуги за передплатою.
  • NeuCurrent — допомагає маленьким магазинам утримувати покупців.
  • OpenBabylon — адаптує ШІ до мовних і культурних особливостей різних країн.
  • Quoroom — дає інвесторам і стартапам інструменти для управління капіталом.
  • Reblum — редагує фотографії за допомогою штучного інтелекту.
  • Soft Way — допомагає компаніям планувати і оплачувати поїздки.
  • Spacebring — дає інструменти для управління коворкінгами та офісами.
  • StackBob — контролює, хто і до чого має доступ у компаніях.
  • Subjektiv — платформа для продажу та купівлі мистецтва.
  • TechNovator — розробляє зарядки без дротів через повітря.
  • The Good Plastic Company — переробляє пластик у матеріали для будівництва.
  • The Originals — онлайн-магазин перевіреного секонд-хенду.
  • Versi Bionics — створює доступні біонічні руки.
  • Wareflow — автоматизує логістику на складах.
  • Wild.Codes — допомагає компаніям знайти перевірених ІТ-спеціалістів.
  • X-Ray Contact — перевіряє особу людини за цифровим слідом.
  • YouScan — аналізує соцмережі, щоб бізнес краще розумів клієнтів.

Загалом у межах другого етапу програми з 2024 року фінансову й менторську підтримку отримали 98 українських стартапів. Оператором програми виступає 1991 Accelerator — перший в Україні стартап-акселератор.

Нагадаємо:

Перший етап Фонду підтримки Google для стартапів в Україні був запущений у 2022 році з бюджетом у 5 мільйонів доларів. У 2024 році обсяг фонду зріс до 10 мільйонів. Програма передбачає бездольове фінансування стартапів, менторську підтримку та доступ до інструментів Google Cloud.

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Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
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