Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
Фонд підтримки Google для стартапів в Україні завершив другий етап програми. Серед фінальних переможців – 35 компаній, які працюють у сферах ШІ, медицини, освіти й логістики.
Про це пише офіційний блог Google for Startups.
Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який у 2024 році отримав додаткові 10 мільйонів доларів фінансування, завершив другий етап своєї програми. Сьогодні Google оголосив фінальну когорту з 35 компаній, які отримають до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, доступ до хмарних сервісів Google на суму до 350 тисяч доларів та менторську підтримку.
Серед відібраних стартапів — проєкти в галузях штучного інтелекту, охорони здоров’я, автоматизації бізнесу, біоніки, юридичних послуг і цифрового банкінгу. Усі ці компанії, за словами представників Google, мають потенціал стати рушієм відновлення української економіки.
Які компанії отримають гранти
- Adminix — допомагає підприємцям створювати сайти та сервіси без знань програмування.
- AIBODY — моделює людське тіло на комп’ютері для лікарів і студентів.
- Allbionics — робить біонічні протези рук, які доступні за ціною.
- Allpass.ai — допомагає банкам і фінкомпаніям слідкувати за законом за допомогою ШІ.
- Apixmed — аналізує медичні дані й радить лікарям, як краще лікувати.
- Aspichi — поєднує віртуальну реальність і ШІ, щоб допомагати людям з психічними розладами.
- Banani — автоматично створює дизайн інтерфейсів за допомогою ШІ.
- BannerBoo — робить рекламні банери й відео за кілька хвилин.
- Buzzabout — перетворює коментарі з інтернету на ідеї для маркетингу.
- ClinCaseQuest — навчає медиків через інтерактивні симуляції.
- Crosscheck — перевіряє, чи компанії дотримуються екологічних стандартів.
- Generect — шукає потенційних клієнтів для B2B-бізнесу.
- GoSolo — дає фрілансерам і малим бізнесам банківські інструменти.
- Grais — розумний помічник для відповідей у месенджерах.
- HESH — автоматизує управління виробництвом на заводах.
- Impasto — допомагає продавцям краще знаходити клієнтів через LinkedIn.
- Karpatia Benefits — допомагає компаніям організовувати бонуси й пільги для працівників.
- Knopka — покращує швидкість надання допомоги в лікарнях.
- Legal Nodes — дає юрпослуги за передплатою.
- NeuCurrent — допомагає маленьким магазинам утримувати покупців.
- OpenBabylon — адаптує ШІ до мовних і культурних особливостей різних країн.
- Quoroom — дає інвесторам і стартапам інструменти для управління капіталом.
- Reblum — редагує фотографії за допомогою штучного інтелекту.
- Soft Way — допомагає компаніям планувати і оплачувати поїздки.
- Spacebring — дає інструменти для управління коворкінгами та офісами.
- StackBob — контролює, хто і до чого має доступ у компаніях.
- Subjektiv — платформа для продажу та купівлі мистецтва.
- TechNovator — розробляє зарядки без дротів через повітря.
- The Good Plastic Company — переробляє пластик у матеріали для будівництва.
- The Originals — онлайн-магазин перевіреного секонд-хенду.
- Versi Bionics — створює доступні біонічні руки.
- Wareflow — автоматизує логістику на складах.
- Wild.Codes — допомагає компаніям знайти перевірених ІТ-спеціалістів.
- X-Ray Contact — перевіряє особу людини за цифровим слідом.
- YouScan — аналізує соцмережі, щоб бізнес краще розумів клієнтів.
Загалом у межах другого етапу програми з 2024 року фінансову й менторську підтримку отримали 98 українських стартапів. Оператором програми виступає 1991 Accelerator — перший в Україні стартап-акселератор.
Нагадаємо:
Перший етап Фонду підтримки Google для стартапів в Україні був запущений у 2022 році з бюджетом у 5 мільйонів доларів. У 2024 році обсяг фонду зріс до 10 мільйонів. Програма передбачає бездольове фінансування стартапів, менторську підтримку та доступ до інструментів Google Cloud.