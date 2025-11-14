Google пропонує ЄС змінити політику щодо рекламних технологій

Google запропонував спростити видавцям і рекламодавцям використання своїх технологій онлайн-реклами, незважаючи на заклик антимонопольних регуляторів ЄС продати частину бізнесу для усунення конфлікту інтересів.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятори ЄС націлені на те, що Google володіє інструментами, які використовують рекламодавці та видавці, а також на її рекламну біржу AdX, яка знаходиться посередині.

Європейська комісія, яка виступає в ролі антимонопольного органу ЄС, у вересні оштрафувала Google на 2,95 млрд євро за те, що вона надавала перевагу власним послугам з онлайн-реклами, щоб посилити центральну роль AdX.

Вона заявила, що така поведінка шкодить конкурентам, рекламодавцям і видавцям, і дала компанії час до листопада, щоб вона запропонувала заходи для усунення конфлікту інтересів у ланцюжку поставок рекламних технологій, запропонувавши продати частину бізнесу.

У п'ятницю Google заявила, що подала свою пропозицію до виконавчого органу ЄС, яка в цілому схожа на ту, що була запропонована в ході розслідування Міністерства юстиції США з того ж питання.

"Наша пропозиція повністю відповідає рішенню ЄК без руйнівного розпаду, який зашкодив би тисячам європейських видавців і рекламодавців, які використовують інструменти Google для розвитку свого бізнесу", — йдеться в повідомленні компанії в блозі.

Компанія також запропонувала підвищити взаємодію своїх інструментів, щоб надати видавцям і рекламодавцям більше вибору та гнучкості.

Нагадаємо:

Єврокомісія офіційно звинуватила компанії Meta і TikTok у недостатньому контролі забороненого контенту у своїх мережах та обмеженні доступу до даних для дослідників.