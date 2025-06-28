Криза Intel: головний стратег покине компанію – Reuters

Головний стратег Intel, Сафроаду Єбоа-Аманква, покидає компанію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Єбоа-Аманква, який обіймав посаду головного стратегічного директора Intel з 2020 року, залишає компанію 30 червня.

Єбоа-Аманква курирував ініціативи з розвитку, стратегічні партнерства та інвестиції в акціонерний капітал Intel.

Деякі стратегічні функції Єбоа-Аманква тепер перейдуть до Сачіна Катті, якого Intel нещодавно призначила головним директором з технологій та штучного інтелекту.

Після приходу у березні 2025 року Ліп-Бу Тана на посаду гендиректора компанії, в ній почались значні переформатування.

Як генеральний директор Intel, Тан спростив структуру керівництва Intel та взяв під прямий контроль важливу групу центрів обробки даних і чипів штучного інтелекту, а також групу чіпів для персональних комп'ютерів. Він залучив нових керівників інженерних підрозділів.

Він також прагнув скоротити те, що вважав роздутим і повільним середнім керівним рівнем Intel.

Кроки Тана є наслідком багаторічних виробничих проблем Intel і втрачених можливостей у сфері мобільних телефонів та чіпів для штучного інтелекту. Intel повідомила про річний чистий збиток, що припадає на компанію, — перший з 1986 року — у розмірі 18,8 млрд доларів у 2024 році.