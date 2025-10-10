Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater

Американська кіностудія Fox Entertainment інвестувала в українську ІТ-компанію Holywater, яка створює вертикальні мікродрами із використанням ШІ.

Про це йдеться в повідомленні Holywater.

Зазначається, що Fox отримує частку в Holywater. Сума угоди не розкривається, однак компанії обіцяють невдовзі анонсувати development-угоди з голлівудськими зірками.

В рамках угоди Fox Entertainment Studios зобов’язалася створити та випустити понад 200 вертикальних відео для застосунку My Drama протягом наступних двох років.

Перші серіали, "Billionaire Blackmail" та "Bound by Obsession", уже у виробництві й знімаються в Атланті. Частина проєктів стане розширенням наявних IP Fox, зокрема можливі франшизи Gordon Ramsay та Bento Box Entertainment.

Holywater має понад 55 млн завантажень і розвиває три платформи:

My Drama – стримінг знятих за сценарієм мікродрам;

My Muse – вертикальні відео, створені генеративним ШІ;

My Passion – провідна незалежна платформа цифрового букпаблішингу в США/Європі.

CEO Fox Роб Вейд назвав інвестицію у вертикальне відео ставкою на довгострокове зростання та швидше втілення ідей креаторів на різних платформах.

Співзасновники Holywater Богдан Несвіт та Анатолій Касьянов додали, що партнерство має зробити вертикальні серіали мейнстримом, підвищивши планку якості та розширивши жанрову лінійку.

Економічна правда.