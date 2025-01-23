Акції розробника ігор EA обвалилися після публікації річного прогнозу

Акції Electronic Arts впали більш ніж на 15% після того, як виробник відеоігор "FC 25" скоротив свій річний прогноз, що викликало побоювання щодо майбутнього футбольної франшизи, яка була наріжним каменем його ігрової імперії.

Про це пише Reuters.

Electronic Arts може втратити до 6 мільярдів доларів ринкової вартості через проблеми з продажами та спад у витратах на внутрішньоігрові сервіси. Про це компанія повідомила у середу.

У святковий квартал витрати на футбольну франшизу EA різко скоротилися після двох років активного зростання. Причиною називають "FC 2025", яка дебютувала у вересні. За даними Circana, попередня гра франшизи "FC 24" була однією з найпопулярніших у 2023 році після завершення тридцятирічного партнерства з FIFA.

Однак гравці критикують відсутність інновацій у "FC 25", зокрема у фізиці гри та механіках забивання голів. Масштабне оновлення, випущене в січні, отримало позитивні відгуки, проте загальний імпульс серії ослаб.

Режим "Ultimate Team", який приносить понад 70% доходу EA, також показав зниження витрат. EA переглянула свої фінансові очікування: тепер прогнозується дохід у межах 7-7,15 мільярда доларів замість попередньої оцінки 7,5-7,8 мільярда доларів.

Додатковий негативний вплив спричинив слабкий старт рольової гри "Dragon Age: The Veilguard", випущеної у жовтні. В умовах нестабільної економіки гравці обирають перевірені франшизи.

Аналітики зазначають: "Ultimate Team завжди вважали майже швейцарським годинником зростання. Якщо цей сегмент стагнує, це ставить значний тиск на EA знайти нові джерела доходів".

Нагадаємо:

Компанія Electronic Arts планує звільнити 670 своїх працівників - близько 5%. Крім цього ЕА вдвічі зменшить "масові онлайн-спільноти".