Акции разработчика игр EA обвалились после публикации годового прогноза

Акции Electronic Arts упали более чем на 15% после того, как производитель видеоигр "FC 25" сократил свой годовой прогноз, что вызвало опасения относительно будущего футбольной франшизы, которая была краеугольным камнем его игровой империи.

Об этом пишет Reuters.

Electronic Arts может потерять до 6 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за проблем с продажами и спада в расходах на внутриигровые сервисы. Об этом компания сообщила в среду.

В праздничный квартал расходы на футбольную франшизу EA резко сократились после двух лет активного роста. Причиной называют "FC 2025", которая дебютировала в сентябре. По данным Circana, предыдущая игра франшизы "FC 24" была одной из самых популярных в 2023 году после завершения тридцатилетнего партнерства с FIFA.

Однако игроки критикуют отсутствие инноваций в "FC 25", в частности в физике игры и механике забивания голов. Масштабное обновление, выпущенное в январе, получило положительные отзывы, однако общий импульс серии ослаб.

Режим "Ultimate Team", который приносит более 70% дохода EA, также показал снижение расходов. EA пересмотрела свои финансовые ожидания: теперь прогнозируется доход в пределах 7-7,15 миллиарда долларов вместо предыдущей оценки 7,5-7,8 миллиарда долларов.

Дополнительное негативное влияние оказал слабый старт ролевой игры "Dragon Age: The Veilguard", выпущенной в октябре. В условиях нестабильной экономики игроки выбирают проверенные франшизы.

Аналитики отмечают: "Ultimate Team всегда считали почти швейцарскими часами роста. Если этот сегмент стагнирует, это оказывает значительное давление на EA найти новые источники доходов".

Напомним:

Компания Electronic Arts планирует уволить 670 своих работников - около 5%. Кроме этого ЕА вдвое уменьшит "массовые онлайн-сообщества".