Microsoft заблокував Ізраїлю технології для масового стеження за палестинцями – The Guardian

Компанія Microsoft припинила доступ ізраїльським військовим до технологій, які використовувалися для роботи системи спостереження за телефонними дзвінками палестинців.

Про це повідомляє The Guardian.

Ізраїльські військові щодня відстежувати мільйони телефонних дзвінків в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Наприкінці минулого тижня Microsoft повідомила ізраїльським чиновникам, що Unit 8200, елітне військове шпигунське агентство, порушило умови надання послуг компанії, зберігаючи величезний обсяг даних спостереження на своїй хмарній платформі Azure.

Рішення відключити підрозділ 8200 від використання деяких своїх технологій є результатом розслідування, опублікованого минулого місяця Guardian. Воно виявило, як Azure використовувався для зберігання та обробки величезної кількості палестинських комунікацій у рамках програми масового спостереження.

У спільному розслідуванні з ізраїльсько-палестинським виданням +972 Magazine та Local Call, газета Guardian з'ясувала, як Microsoft та Unit 8200 працювали разом над планом переміщення великих обсягів конфіденційних розвідувальних матеріалів до Azure.

У відповідь на розслідування, Microsoft доручила провести термінове розслідування для перегляду своїх відносин з підрозділом 8200. Його перші висновки призвели до того, що компанія скасувала доступ підрозділу до деяких своїх хмарних сховищ та послуг штучного інтелекту.

Оснащений майже безмежною місткістю сховища та обчислювальною потужністю Azure, підрозділ 8200 створив нову систему, яка дозволяє його розвідникам збирати, відтворювати та аналізувати вміст дзвінків з мобільних телефонів.

Проєкт був настільки масштабним, що, за даними джерел з підрозділу 8200, який за своїми обов'язками еквівалентний Агентству національної безпеки США, виникло висловлювання, яке відображало його масштаб та амбіції: "Мільйон дзвінків на годину".

Джерела повідомили, що величезне сховище перехоплених дзвінків, яке сягало 8000 терабайтів даних, зберігалося в центрі обробки даних Microsoft у Нідерландах. Протягом кількох днів після публікації розслідування Guardian, підрозділ 8200, ймовірно, швидко вивів дані спостереження з країни.

Джерела повідомили, що підрозділ 8200 планував перенести дані на хмарну платформу Amazon Web Services.

Рішення Microsoft припинити доступ розвідувального агентства до ключових технологій було прийнято на тлі тиску з боку співробітників та інвесторів щодо його роботи на ізраїльську армію.

