У Мінцифри розповіли, чи задіяні бюджетні кошти у сертифікату для одинаків в "Дії"
При розробці сервісу сертифікатів неодруженого і неодруженої в застосунку "Дія" бюджетні кошти не використовувались.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає "Інтерфакс-Україна".
"При проведенні робіт з модернізації програмного забезпечення мобільного додатка Порталу "Дія" в частині електронної послуги Актові записи, а саме: щодо відображення сертифікату неодруженого/неодруженої, технічним адміністратором Порталу "Дія" бюджетні кошти не використовувались", - йдеться у відповіді Мінцифри на запит агентства.
Також зазначається, що в 2025 році бюджетні кошти не передбачаються на підтримку і реалізацію сервісу сертифікатів неодруженого і неодруженої в "Дії".
Нагадаємо:
У застосунку "Дія" на честь Дня закоханих запустили сертифікат неодруженого й неодруженої для людей без шлюбу.