В Минцифры рассказали, задействованы ли бюджетные средства в сертификате для одиночек в "Дії"

При разработке сервиса сертификатов холостого и холостой в приложении "Дія" бюджетные средства не использовались.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает "Интерфакс-Украина".

"При проведении работ по модернизации программного обеспечения мобильного приложения Портала "Дія" в части электронной услуги Актовые записи, а именно: по отображению сертификата холостого/неженатого, техническим администратором Портала "Дія" бюджетные средства не использовались", - говорится в ответе Минцифры на запрос агентства.

Также отмечается, что в 2025 году бюджетные средства не предусматриваются на поддержку и реализацию сервиса сертификатов холостого и холостой в "Дії".

Напомним:

В приложении "Дія" в честь Дня влюбленных запустили сертификат холостого и холостой для людей без брака.