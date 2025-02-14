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У "Дії" до Дня закоханих з'явився сертифікат для одинаків: що він дозволяє

Артур Крижний — 14 лютого, 10:24
У Дії до Дня закоханих з'явився сертифікат для одинаків: що він дозволяє
Фото: Михайло Федоров

У застосунку "Дія" на честь Дня закоханих запустили сертифікат неодруженого й неодруженої для людей без шлюбу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте "Дію", вибирайте "Додати документ" та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі", - повідомив він.

У сертифікат неодруженого можна завантажити будь-яке своє фото, а також інтереси та самостійно обрати "документу" дизайн.

"Сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах. А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з Дією. У нас все серйозно, а не як на сайтах знайомств", - пояснив Федоров.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року у застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.

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