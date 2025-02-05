Акції американської AMD падають, оскільки доходи від ШІ-чипів розчаровують інвесторів

Акції Advanced Micro Devices впали на 9% у середу на попередніх торгах. Причина – розчарування інвесторів у доходах компанії від продажу чипів для штучного інтелекту, які не виправдали високих очікувань.

Про це пише Reuters.

AMD, один із провідних виробників мікросхем для ПК і серверів, оприлюднила квартальні результати, що перевищили прогнози аналітиків. Проте увага ринку була зосереджена на сегменті ШІ, де доходи виявилися нижчими за очікування.

Інвестори порівнювали показники AMD з Nvidia, яка контролює близько 80% ринку.

Компанія повідомила, що за четвертий квартал її дохід від центрів обробки даних, який включає продажі чіпів ШІ, склав 3,9 млрд дол, проти очікувань 4,15 млрд дол.

Якщо падіння вартості акцій триватиме, ринкова капіталізація AMD може скоротитися на 17,5 млрд дол., виходячи з премаркетної ціни 108,78 дол.

З початку 2024 року акції AMD втратили 18%, тоді як Nvidia зросла на 171%. Співвідношення ціни до прибутку на найближчі 12 місяців для AMD зараз становить 23,39, у Nvidia – 26,27.

Нагадаємо:

Компанія Advanced Micro Devices представила свої новітні процесори штучного інтелекту і детально розповіла про свій план розробки протягом наступних двох років, прагнучи кинути виклик лідеру галузі Nvidia.