Ф’ючерси на золото у США встановили рекорд після мит Трампа

Ф’ючерси на золото у США різко зросли в п’ятницю, досягнувши історичного максимуму, після повідомлень про запровадження Вашингтоном мит на імпорт злитків вагою 1 кг.

Про це пише Reuters.

Грудневі ф’ючерси на золото у США зросли на 1% і досягли $3 489,40 за унцію після встановлення рекордної позначки $3 534,10. Спотове золото майже не змінилося, торгуючись на рівні $3 399,22 за унцію, і демонструє другий тиждень зростання поспіль, додавши близько 1% за тиждень.

Різниця між ф’ючерсами та спотовими цінами перевищила $100 після того, як Financial Times повідомила про лист Митно-прикордонної служби США від 31 липня.

У документі зазначалося, що злитки вагою 1 кг та 100 унцій тепер класифікуються за митним кодом, який підпадає під підвищені тарифи. Аналітики попереджають, що цей крок може суттєво вдарити по Швейцарії, яка є найбільшим у світі центром афінажу золота.

Подібне розширення спреду востаннє спостерігалося у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли перебої у трансатлантичних поставках дорогоцінного металу спричинили значні перекоси на ринку.

"Мито однозначно порушить торгівлю золотом, і Швейцарія зазнає найбільшого удару. Премії на фізичне золото, ймовірно, зростуть, що призведе до вищих цін для споживачів", — заявив аналітик MarketPulse від OANDA Зейн Вавда. Він додав, що нові тарифи можуть створити вузькі місця в постачанні, що підштовхне спотові ціни вгору.

Тарифи на злитки стали частиною ширшого підвищення мит, яке президент США Дональд Трамп запровадив щодо імпорту з десятків країн. Вони набули чинності в четвер, змусивши основних торгових партнерів, зокрема Швейцарію, Бразилію та Індію, шукати нові умови постачання.

"Я очікую зростання попиту на золото як на безпечний актив і підвищеної невизначеності щодо постачання золота у США. До кінця тижня ціни, ймовірно, залишаться високими, доки адміністрація Трампа не розкриє деталі щодо 39% мит на кілограмові злитки", — зазначив старший стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Золото також отримує підтримку від очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця. Слабкі дані щодо зайнятості у США минулого тижня підвищили оцінку ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні до 89%, за даними інструменту CME FedWatch."