Золото дорожает перед публикацией данных об инфляции в США

Во вторник цены на золото выросли после резкого падения накануне, поскольку рынки ожидают данных по инфляции в США.

Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото выросло на 0,3% - до $3 354,91 за унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре оставались почти без изменений на уровне $3 405,40.

В понедельник золото подешевело на 1,6%, а фьючерсы упали более чем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импортные золотые слитки вводиться не будут, что снизило напряженность на рынке.

Старший аналитик OANDA Келвин Вонг отметил, что участники рынка теперь сосредоточены на ожидаемом снижении ставок в сентябре, которое уже в значительной степени заложено в ценах.

Если базовый индекс CPI окажется ниже прогнозов, это может еще больше поддержать такие ожидания, уменьшить стоимость хранения золота и сохранить доходность 10-летних гособлигаций США ниже ключевых уровней сопротивления.

В то же время рынки почти не отреагировали на подписанный Трампом указ о продлении на 90 дней паузы во введении повышенных пошлин на импорт из Китая.

Среди других драгоценных металлов: серебро подорожало на 0,7% - до $37,88 за унцию, платина - на 0,3% до $1 330,25, а палладий вырос на 0,9% - до $1 145,47.