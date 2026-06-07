США хочуть використати заморожені іранські активи для компенсації збитків союзникам у Затоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає плани використання іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали від ударів у відповідь з боку Тегерана, з метою обмежити наслідки війни для американських союзників на Близькому Сході.

Про це повідомляє Financial Times.

Ініціатива Бессента з'явилася після того, як тривалі атаки на найближчих союзників Америки в Перській затоці, зокрема Кувейт і Бахрейн, змусили американські війська завдати удару по іранських цілях, незважаючи на крихке перемир'я між Вашингтоном і Тегераном.

"Міністерство фінансів використає всі доступні інструменти, щоб надати іранські активи нашим союзникам у Перській затоці для підтримки відновлення та ремонту будь-яких майбутніх збитків, спричинених Іраном", – повідомив у суботу FT високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Чиновник додав, що Бессент "доручив своїй команді оцінити стан справ у наших союзників у Перській затоці та запросити комплексні оцінки витрат, пов'язаних з усуненням збитків, завданих Іраном з початку конфлікту".

"Міністерство фінансів надалі розгляне, чи можна використати іранські активи для фінансування відновлення збитків, завданих у минулому", – зазначив чиновник.

Ідея використання активів Ірану, включаючи до 100 млрд доларів заморожених коштів, що зберігаються в різних країнах за кордоном, для фінансування відновлення Перської затоки з'явилася на тлі дискусій між Іраном і США щодо того, чи слід повернути частину цих коштів Тегерану в рамках будь-якої мирної угоди.

Нагадаємо:

Найбільші власники нафтових танкерів готуються до різкого падіння ставок фрахту, якщо США та Іран домовляться про відкриття Ормузької протоки, яка фактично заблокована від початку війни в Ірані.