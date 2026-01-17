Голова FIFA заробляє $6 мільйонів на рік – його зарплата зросла в 4 рази за 10 років

Зарплата президента FIFA Джанні Інфантіно за 10 років на посаді зросла в чотири рази на тлі рекордних доходів організації. У 2024 році він отримав 6,1 млн доларів.

Про це пише Le Monde із посиланням на податкові документи США, з якими ознайомилась газета.

"З моменту обрання президентом світового керівного органу футболу в лютому 2016 року доходи Інфантіно зросли з вражаючою швидкістю", – констатує Le Monde.

Газета посилається на податкові декларації, які FIFA як зареєстрована в Швейцарії некомерційна організація, звільнена від оподаткування в Штатах з червня 1994 року, зобов'язана щорічно подавати до Податкової служби США (IRS).

Декларації, подані до американських органів влади 12 листопада 2025 року, свідчать, що FIFA у 2024 році виплатила Інфантіно 6,133 млн дол. Ця сума включала 2,954 млн дол. базового окладу, 1,874 млн дол. бонусів, 1,148 млн дол. інших винагород, а також 155 тис. дол. – пенсійних виплат.

Коли Інфантіно змінив Зеппа Блаттера на чолі FIFA у 2016 році, організація прозвітувала американським податковим органам про виплату йому лише 1,5 млн дол., зазначає Le Monde.

Після Чемпіонату світу-2018 президент FIFA отримав бонус у 827 тис. швейцарських франків (1 млн дол. за чинним курсом). А після ЧС-2022 у Катарі він отримав бонусів на 1,65 млн франків (2 млн дол. за чинним курсом).

"Згідно з податковими деклараціями, поданими до органів влади США, Інфантіно коштував FIFA 3,6 млн дол. у 2022 році і 4,1 млн дол. – у 2023-му", – додає видання.

При цьому Le Monde зазначає, що під керівництвом Інфантіно FIFA фіксує рекордні доходи. Організація прогнозує дохід в 11 млрд дол. за період 2023-2027 років, який включає ЧС-2026.

"55-річний Інфантіно може залишитися на чолі FIFA до 2031 року, якщо його переоберуть на третій і останній термін у 2027 році. Це дозволить йому продовжувати накопичувати особисте багатство", – резюмує газета.

Нагадаємо:

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) минулого року втратив 47 млн євро через падіння курсу долара США.

Рада Міжнародної федерації футболу (FIFA) затвердила рекордні 727 млн дол. на проведення Чемпіонату світу-2026. Кожна збірна-учасниця гарантовано отримає по 10,5 млн дол.

