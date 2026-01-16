UEFA торік втратила 47 мільйонів євро через "раптове ослаблення долара"

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) минулого року втратив 47 млн євро через падіння курсу долара США.

Про це йдеться у щорічному фінансовому звіті UEFA, пише ESPN.

"У перші місяці 2025 року долар знецінився приблизно на 9% щодо низки інших валют, що, на думку економістів, було пов'язано зі зниженням довіри інвесторів до США під керівництвом Дональда Трампа, який повернувся до Білого дому в січні минулого року", - зазначає ESPN.

В UEFA назвали "економічну, ринкову та геополітичну динаміку" і "раптове ослаблення долара США" причинами валютних втрат на 47 млн євро.

"Протягом останніх кількох років UEFA отримувала вигоду від сильного долара США, що призводило до значних прибутків від курсових різниць.

Однак у березні 2025 року ситуація змінилася, і долар швидко ослаб майже на 9%, що призвело до збитків у розмірі 47 млн євро", - йдеться у звіті. При цьому в 52-сторінковому звіті Трамп не згадується.

Втрати, спричинені курсом долара, скоротили резерви UEFA до 521,8 млн євро на кінець червня 2025 року - це трохи перевищує цільовий рівень у 500 млн євро, який організація прагне підтримувати, щоб гарантувати фінансування 55 членських федерацій та організовувати змагання національних збірних: від дорослого до юнацького рівня.

Рада Міжнародної федерації футболу (FIFA) затвердила рекордні 727 млн дол. на проведення Чемпіонату світу-2026. Кожна збірна-учасниця гарантовано отримає по 10,5 млн дол.

