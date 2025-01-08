Заміна росгазу: австрійська OMV постачатиме румунський газ у Німеччину

Австрійська OMV уклала угоду про постачання німецькому Uniper газу зі свого проєкту в Чорному морі з 2027 року.

Про це повідомили Reuters троє джерел, знайомих із ситуацією, оскільки Європа шукає нові шляхи підвищення енергетичної безпеки після розриву зв’язків з Росією.

П’ятирічну угоду на 15 терават-годин природного газу з проєкту Neptun Deep, яку раніше не розголошували, було укладено після того, як минулого місяця Росія припинила постачання газу через Україну.

Загальний обсяг контракту становить приблизно 1,5% імпортованого Німеччиною газу 2024 року й стане першою угодою, що ляже в основу довгоочікуваного глибоководного проєкту, більш ніж через десять років після того, як газ було вперше виявлено в румунській частині Чорного моря.

Neptun Deep, видобуток якого, як очікується, розпочнеться 2027 року, містить приблизно 100 млрд кубометрів видобутого газу, що робить його одним із найзначніших родовищ природного газу в ЄС.

Після того, як він піде у мережу, Румунія вперше стане найбільшим виробником газу в ЄС і чистим експортером газу.

Компанія OMV Petrom, мажоритарною часткою якої є OMV, а Румунія володіє 20,7% акцій, уперше оголосила про виявлення 42-84 млрд кубометрів газу в Чорному морі 2012 року.

OMV Petrom і державний виробник Romgaz, які володіють проєктом Neptun Deep у співвідношенні 50:50, схвалили його 2023 року.

Видобуток на плато становитиме приблизно 8 млрд кубометрів на рік протягом приблизно 10 років, що майже подвоїть видобуток газу в Румунії.

Виробники газу заявили, що існує величезний потенціал для подальших відкриттів у Чорному морі Румунії, де країна має приблизно 200 млрд кубометрів запасів, які обіцяють допомогти диверсифікувати постачання у регіоні.

Нагадаємо:

У Європейській комісії наголошують, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.