Загроза мит Трампа допомагає підняти американський океанічний імпорт

Компанії з США прискорюють кількість замовлень напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Наводячи приклади поведінки фронтального завантаження, постачальник програмного забезпечення для відстеження контейнерів Vizion повідомив, що Walmart, найбільший користувач контейнерних перевезень, щотижня збільшує кількість замовлень, починаючи з третього тижня вересня.

Компанія також повідомила, що Columbia Sportswear, демонструє стабільно високі річні темпи зростання замовлень щотижня, починаючи з президентських виборів у США 5 листопада.

За даними постачальника торгових даних Descartes Systems Group, імпорт контейнерних товарів в США в листопаді збільшився на 12,8% в річному обчисленні.

За даними Descartes, імпорт з Китаю, який підпадає під дію нових тарифів за президента Джо Байдена і, можливо, ще більших за Трампа, минулого місяця зріс на 13,3%.

Підвищений рівень імпорту може продовжитися до першого кварталу 2025 року, оскільки вантажовідправники намагаються уникнути будь-яких нових тарифів за часів Трампа.