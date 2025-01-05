З Фінляндії до РФ й далі намагаються ввезти підсанкційні товари попри закритий кордон

Фінляндія продовжує фіксувати спроби вивезення до Росії товарів, на які поширюються санкції через повномасштабне російське вторгнення в Україну, навіть попри закриття кордону рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За інформацією фінської митниці, з 2022 року було відкрито понад 900 досудових розслідувань за фактом незаконного вивезення товарів, що перебувають під санкціями. До того виявляли лише кілька випадків на рік.

У 2024 році кількість таких порушень зменшилась через закриття фінсько-російського кордону, але вони продовжуються.

Більше половини всіх порушень є дрібними та врегульовуються за допомогою штрафної процедури, тобто не доходять до суду. Ідеться переважно про приватних осіб, які перетнули кордон з невеликою кількістю підсанкційних товарів – наприклад предметів розкоші.

Решта злочинів стосуються, як правило, спланованих дій з вивезення товарів, які можуть використовуватись російською армією.

Наприклад, у жовтні 2024 року митниця Фінляндії почала розслідувати злочинну схему, в межах якої компанія зі сходу країни перевозила до Росії безпілотники, гідролокатори, процесори та іншу електроніку на суму в кілька сотень тисяч євро.

У подібних схемах товари, що перебувають під санкціями, декларуються як такі, що призначені для Центральної Азії або Балкан, тоді як насправді вони призначені для Росії.

Європейська правда