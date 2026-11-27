Російські авіакомпанії можуть втратити страховку для літаків від диверсій, тероризму та військових ризиків, під якими, зокрема, маються на увазі атаки дронів.

Про це пише видання "Коммерсант".

Про намір відмовитися від покриття або різко знизити ліміти виплат за такими ризиками попередила Російська національна перестрахувальна компанія (РНПК),

Як повідомили виданню джерела в авіагалузі, йдеться про перегляд чинних договорів з 1 січня 2027 року.

Один із співрозмовників зазначив, що навіть якщо покриття збережуть, але скоротять ліміти виплат, авіакомпаніям не вистачить коштів на відновлення або втрату майна в разі інциденту.

"Коммерсант" розповідає про те, як великий перевізник хотів застрахувати ризики без участі РНПК, але страховики "дали зрозуміти", що не готові забезпечити необхідні обсяги покриття.

У підсумку авіакомпаніям доведеться закладати додаткові резерви, що призведе до збитків. Найбільше постраждають невеликі авіакомпанії, яким складніше самостійно компенсувати втрату повітряного судна, пише видання.

Нагадаємо:

Російська влада дозволила авіакомпаніям ще два роки не повертати іноземним власникам Boeing і Airbus "у зв'язку з діями недружніх країн". Вона до кінця 2028 року продовжила "особливий режим експлуатації" літаків і двигунів, які російські авіакомпанії взяли в лізинг за кордоном і не повернули після початку війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що у найбільших російських авіакомпаній, на які припадає майже весь пасажиропотік, простоюють 130 літаків, або 19,3% парку, при чому нормальним показником для високого сезону вважається до 10%.

Кількість затримок регулярних пасажирських рейсів у Росії тривалістю від двох годин за дев'ять місяців 2026 року зросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Увечері та уночі на 17 жовтня аеропорти Москви через загрозу атаки українських дронів знову запровадили обмеження на прийом і відправлення рейсів, було затримано або скасовано понад 350 рейсів, найбільше — у Шереметьєво.