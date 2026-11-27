Федеральна служба безпеки Росії додала дані про іноземні сировину та комплектуючі для зброї до переліку відомостей, передача яких іноземним джерелам може загрожувати безпеці Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з поправками, до списку увійшли дані про сировину та комплектуючі іноземного виробництва, які підприємства оборонно-промислового комплексу використовують при створенні озброєння та військової техніки.

До секретних відомостей також віднесли інформацію про працівників ОПК та їх родичів. У тому числі дані про їх зарплати, банківські рахунки, вклади та фінансові зобов'язання.

Також до оновленого списку засекречених даних увійшли відомості про засуджених, підозрюваних та обвинувачених, які уклали контракт з Міноборони РФ, а також про їх загальну чисельність.

Зазначається, що було засекречено персональні дані таких контрактників та членів їх сімей — адреси, місця навчання та лікування, номери машин, контакти та листування. Крім цього, до переліку потрапили персональні дані співробітників ФСВП, які вербують людей на війну.

"Включення цих пунктів до переліку ФСБ означає, що цілеспрямований збір та передача таких відомостей іноземним державам, організаціям чи громадянам можуть стати підставою для визнання особи іноземним агентом. Якщо передача даних відбувається в умовах, що становлять загрозу безпеці країни, дії можуть кваліфікуватися як співробітництво на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією", - пише видання.

Початковий перелік ФСБ було затверджено після початку масштабної війни в Україні у 2022 році та включав 60 пунктів. Він ділився на два розділи: відомості в галузі військової діяльності та в галузі військово-технічної діяльності, які не становлять державну таємницю.

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