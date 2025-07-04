ЄС збільшив квоти на імпорт української агропродукції

Євросоюз збільшив квоту на імпорт української пшениці з 1 мільйона тонн до 1,3 мільйона у межах перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Про це пише Reuters.

Крім того, квота на імпорт українського цукру зросла з 20 000 тонн до 100 000 тонн, ячменю – з 350 000 тонн до 450 000 тонн, а м’яса птиці – з 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Переглянута угода включає 40 товарів і все ще потребує затвердження кваліфікованою більшістю держав-членів.

Нагадаємо:

30 червня у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен повідомили журналістам, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.