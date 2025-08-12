Європейська асоціація хоче заблокувати збільшення безмитного імпорту меду з України

Європейська асоціація бджолярів (EBA, штаб-квартира у Словенії) протестує проти попередньо узгодженого рішення Європейської комісії збільшити квоту на безмитний імпорт меду з України з 6 тис. тонн до 35 тис. тонн на рік.

Відповідний лист EBA направила до Європейської комісії, передає "Інтерфакс-Україна".

EBA закликає відкласти його до впровадження більш надійних, на її думку, систем контролю якості меду.

На думку асоціації, європейський ринок меду зараз стикається зі зростаючою конкуренцією з боку дешевого імпортного меду, часто сумнівної якості та неясного походження за відсутності ефективних механізмів контролю.

У листі, зокрема, EBA вказала на низку законодавчих прогалин, що дозволяють фальсифікувати мед. Особливе занепокоєння європейських бджолярів викликають недостатній прикордонний контроль, слабка простежуваність та відсутність єдиних методів перевірки справжності меду на рівні ЄС.

Асоціація підтримує допомогу Україні, але попереджає, що будь-яка нова торговельна угода має також враховувати інтереси європейських фермерів, особливо у чутливому секторі бджільництва.

Довідково

EBA була заснована у лютому 2024 року. За даними на її сайті, наразі об’єднує 55 організацій з 30 країн, які представляють понад 414 тис. бджолярів. Членом асоціації також зазначена Спілка пасічників України.