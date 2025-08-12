Европейская ассоциация хочет заблокировать увеличение беспошлинного импорта меда из Украины

Европейская ассоциация пчеловодов (EBA, штаб-квартира в Словении) протестует против предварительно согласованного решения Европейской комиссии увеличить квоту на беспошлинный импорт меда из Украины с 6 тыс. тонн до 35 тыс. тонн в год.

Соответствующее письмо EBA направила в Европейскую комиссию, передает "Интерфакс-Украина".

EBA призывает отложить его до внедрения более надежных, по ее мнению, систем контроля качества меда.

По мнению ассоциации, европейский рынок меда сейчас сталкивается с растущей конкуренцией со стороны дешевого импортного меда, часто сомнительного качества и неясного происхождения при отсутствии эффективных механизмов контроля.

В письме, в частности, EBA указала на ряд законодательных пробелов, позволяющих фальсифицировать мед. Особое беспокойство европейских пчеловодов вызывают недостаточный пограничный контроль, слабая прослеживаемость и отсутствие единых методов проверки подлинности меда на уровне ЕС.

Ассоциация поддерживает помощь Украине, но предупреждает, что любое новое торговое соглашение должно также учитывать интересы европейских фермеров, особенно в чувствительном секторе пчеловодства.

Справочно

EBA была основана в феврале 2024 года. По данным на ее сайте, сейчас объединяет 55 организаций из 30 стран, представляющих более 414 тыс. пчеловодов. Членом ассоциации также указан Союз пчеловодов Украины.