ЄС вперше ввів санкції проти власного громадянина за торгівлю нафтою РФ

Громадянин Нідерландів Нільс Троост став першим громадянином ЄC, проти якого запровадили санкції через ймовірну торгівлю російською нафтою за цінами, що перевищують встановлений західними країнами поріг цін.

Про це пише Financial Times.

Троост, який нібито планував будуватися в Ізмаїлі, зараз живе у Швейцарії й відкидає звинувачення, стверджуючи, що санкції стали результатом кампанії його колишнього бізнес-партнера Гаурава Кумара Шрівастави.

За даними ЄС, компанія Трооста Paramount Energy and Commodities SA перевела свій російський бізнес на дубайську "дочку" Paramount DMCC, яка потім неодноразово торгувала нафтою за цінами вище встановленого обмеження в 60 дол за барель.

Троост стверджує, що діяв за порадою юристів і що компанії в ОАЕ не зобов'язані дотримуватися обмеження цін.

Його також звинувачують у зв'язках з гонконзькою компанією Livna Shipping (вона теж торгувала російською нафтою в обхід цінового обмеження), хоча він надав документи про продаж свого бізнесу в цій компанії ще у 2018 році.

Повідомляється, що Троост планує оскаржувати санкції ЄС.

Нагадаємо:

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Сполучені Штати планують накласти санкції на сербську нафтову та газову компанію НІС через її російське володіння.

У понеділок, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.