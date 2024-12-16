США готують санкції проти найбільшої нафтової компанії Сербії через зв'язок з РФ – Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Сполучені Штати планують накласти санкції на сербську нафтову та газову компанію НІС через її російське володіння.

Про це пише Euronews.

"Ми отримали підтвердження, що найближчими днями США введуть санкції проти НІС через російське володіння," — сказав Вучич в інтерв’ю телеканалу Informer TV.

За словами президента, очікується, що Великобританія та Європейський Союз слідом за Вашингтоном також введуть свої санкції.

Міністерство фінансів США поки не коментує санкційний пакет. Вучич зазначив, що Белград ще не отримав "офіційного документа з деталями" від американської сторони.

"Газпром" та його дочірня компанія "Газпром Нефть" володіють 6,15% та 50% акцій НІС відповідно. Решта акцій належить уряду Сербії та іншим меншим акціонерам.