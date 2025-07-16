Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

ЕС введет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии

Владимир Туник-Фриз — 16 июля, 12:30
ЕС введет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии
Getty Images

Совет ЕС принял решение о введении дополнительных санкций против девяти человек и шести организаций, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, в частности из-за манипулирования иностранной информацией и вмешательства.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

В частности ограничения введены против государственного предприятия "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС), а также на его генерального директора и директора Департамента координации развития коммуникационной инфраструктуры на оккупированных территориях Украины.

Под руководством правительства РФ, РТРС играет ключевую роль в налаживании вещания российской пропаганды на оккупированных территориях.

В санкционный список ЕС также попал 841-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы РФ вместе с двумя высокопоставленными членами персонала

Российское учреждение контролирует операции в Калининградской области, в частности глушит и подделывает GNSS-сигналы, что влияет на страны Балтии и нарушает работу гражданской авиации.

В список также внесли Ассоциацию журналистов БРИКС (BJA), Фонд борьбы с несправедливостью (R-FBI) и Центр геополитической экспертизы (CGE).

BJA и R-FBI были созданы Евгением Пригожиным и участвовали в многочисленных операциях, направленных против Франции и Украины, включая кампанию, в которой французских солдат обвиняли в похищении детей из Нигера после военного переворота 2023 года.

CGE был основан Александром Дугиным и отвечает за организацию дезинформационных кампаний против Украины.

В санкционный список внесли офицера ГРУ, различных пропагандистов, а также Евгения Шевченко и его веб-компанию Tigerweb. Последняя распространяла пророссийский контент, направленный против нескольких западных стран, в частности Франции.

Лица, попавшие в список, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу, прямо или косвенно, средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, физические лица также подлежат запрету на въезд, что сделает невозможным их въезд или транзит через территории ЕС.

санкции ЕС Россия

Россия

ЕС введет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии
Датская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска - СМИ
Строительство электростанций: Казахстан решил отказаться от услуг России

Последние новости