ЕС введет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии

Совет ЕС принял решение о введении дополнительных санкций против девяти человек и шести организаций, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, в частности из-за манипулирования иностранной информацией и вмешательства.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

В частности ограничения введены против государственного предприятия "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС), а также на его генерального директора и директора Департамента координации развития коммуникационной инфраструктуры на оккупированных территориях Украины.

Под руководством правительства РФ, РТРС играет ключевую роль в налаживании вещания российской пропаганды на оккупированных территориях.

В санкционный список ЕС также попал 841-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы РФ вместе с двумя высокопоставленными членами персонала

Российское учреждение контролирует операции в Калининградской области, в частности глушит и подделывает GNSS-сигналы, что влияет на страны Балтии и нарушает работу гражданской авиации.

В список также внесли Ассоциацию журналистов БРИКС (BJA), Фонд борьбы с несправедливостью (R-FBI) и Центр геополитической экспертизы (CGE).

BJA и R-FBI были созданы Евгением Пригожиным и участвовали в многочисленных операциях, направленных против Франции и Украины, включая кампанию, в которой французских солдат обвиняли в похищении детей из Нигера после военного переворота 2023 года.

CGE был основан Александром Дугиным и отвечает за организацию дезинформационных кампаний против Украины.

В санкционный список внесли офицера ГРУ, различных пропагандистов, а также Евгения Шевченко и его веб-компанию Tigerweb. Последняя распространяла пророссийский контент, направленный против нескольких западных стран, в частности Франции.

Лица, попавшие в список, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу, прямо или косвенно, средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, физические лица также подлежат запрету на въезд, что сделает невозможным их въезд или транзит через территории ЕС.