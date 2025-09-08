Євросоюз розгляне можливість застосування санкцій проти Китаю

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту й газ.

Про це пише Financial Times.

За словами поінформованих співрозмовників видання, у неділю чиновники та дипломати ЄС почали консультації щодо нового пакету обмежень проти Росії.

Одним із варіантів називають вторинні санкції проти Китаю — головного покупця російських енергоносіїв.

Водночас ухвалення вторинних санкцій проти Китаю вимагатиме одностайної підтримки 27 членів ЄС. Не виключено, що Угорщина та, ймовірно, Словаччина виступлять проти цього кроку.

ЄС обережно ставиться до можливих обмежень проти Китаю через ризик удару у відповідь по європейському бізнесу, попри тісне партнерство Пекіна з Москвою.

Нині Китай є другим за величиною торговельним партнером Євросоюзу після США.

Після початку повномасштабної війни Китай став найбільшим імпортером російської нафти, обігнавши ЄС. Торік країна імпортувала близько 2 млн барелів щодоби, з них 1,3 млн - морем і ще 800 тис. - трубопроводами.

Тим часом у США закликають Європу повністю припинити закупівлю російських енергоносіїв. Міністр енергетики Кріс Райт наголосив, що це стане передумовою для посилення санкцій Вашингтоном.

Нагадаємо:

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.