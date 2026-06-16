Binance втратить ліцензію в ЄС – Reuters

Найбільша у світі криптобіржа Binance, найімовірніше, втратить дозвіл на надання послуг клієнтам Європейського Союзу вже за кілька тижнів, оскільки її заявку на отримання ліцензії незабаром відхилять.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новими правилами ЄС, відомими як MiCA, криптокомпанії мають до кінця червня отримати ліцензію, яка дозволить їм продовжувати діяльність на території блоку. Заява Binance, подана до грецького регулятора ринку, буде відхилена, зазначили джерела.

Представник Грецької комісії з ринків капіталу (HCMC) відмовився коментувати заявку Binance на отримання ліцензії, посилаючись на правила конфіденційності.

Без ліцензії Binance не матиме права продовжувати діяльність у ЄС з початку липня.

Речник Binance заявив, що компанія домагається отримання ліцензії MiCA та протягом останніх 18 місяців конструктивно співпрацювала з регуляторними органами, зокрема в рамках всебічного процесу подання заявки до грецької HCMC.

Binance вважає, що виконала відповідні вимоги для отримання дозволу за MiCA, зазначив представник, додавши, що, на їхнє розуміння, HCMC завершила розгляд заявки і визнала її такою, що відповідає вимогам MiCA.

"HCMC не надала жодних офіційних вказівок про протилежне", — повідомив представник агентству Reuters.

Співголова Binance Річард Тенг у лютому заявив, що завдяки кваліфікованій робочій силі та високому рівню безпеки Греція має перевагу перед більшими фінансовими центрами як місце для реєстрації компанії в Європі.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засуджений засновник збанкрутілої криптобіржі FTX, офіційно звернувся до президента Дональда Трампа з проханням про помилування після того, як відбув майже три роки з призначеного йому 25-річного терміну ув'язнення.