США та Катар пригрозили ЄС: через нові кліматичні правила можуть зменшити поставки СПГ

США і Катар попередили ЄС, що його торгівля, інвестиції та енергопостачання зазнають шкоди, якщо блок не відмовиться від нових жорстких правил у галузі клімату та прав людини.

Про це повідомляє Financial Times.

Країни заявили, що директива ЄС про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості становить "екзистенційну загрозу" для зростання, конкурентоспроможності та стійкості європейської економіки і поставить під загрозу її енергетичну безпеку.

Закон про належну ретельність має бути введений в дію з 2027 року і дозволить членам ЄС штрафувати компанії, чиї ланцюги постачання шкодять навколишньому середовищу або правам людини, на суму до 5% від глобального обороту.

Країни ЄС і Європейський парламент планують розпочати переговори наприкінці цього тижня щодо можливих змін до закону, який у його нинішньому вигляді застосовуватиметься до компаній, що не входять до ЄС, з чистим оборотом понад 450 млн євро в межах блоку.

США та Катар також заявили, що ці правила, які вже в п'ятницю будуть винесені на обговорення законодавцями ЄС, зашкодять їхньому експорту скрапленого природного газу, який став рятівним колом для блоку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Це відбувається в критичний момент, коли наші країни та компанії прагнуть не тільки підтримати, але й значно збільшити надійне постачання СПГ до ЄС", — йдеться у спільному листі до лідерів ЄС, підписаному міністрами енергетики США та Катару.

У листі висловлюється думка, що правила ЄС можуть також зашкодити нещодавній торговельній угоді, укладеній у липні між блоком і президентом Дональдом Трампом, яка зобов'язує держави ЄС закупити енергоносії з США на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року.

ЄС отримує близько 16% газу з США і 4% з Катару. У понеділок європейські міністри енергетики домовилися до кінця 2027 року поступово відмовитися від решти 19% газу, який ЄС купує у Росії, що змушує блок шукати альтернативні джерела.