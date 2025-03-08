Япония и Британия договорились продвигать свободную торговлю на фоне угроз Трампа

Министры иностранных дел и экономики Японии и Великобритании договорились о содействии свободной и открытой международной торговле на фоне растущего беспокойства относительно последствий таможенных угроз президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Kyodo News.

Стороны на встрече в Токио подтвердили, что будут работать вместе над решением энергетических проблем и проблем безопасности, заявил министр иностранных дел Японии Такеши Ивая.

"Разделяя фундаментальные ценности, Япония и Великобритания будут продолжать сотрудничество для поддержания и укрепления свободного, справедливого и основанного на правилах глобального экономического порядка", - сказал Ивая.

Министры также подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества по реформированию Всемирной торговой организации и поддержке перехода на чистую энергию в развивающихся странах.

Встреча происходит в то время, когда торговая война Трампа превращается в реальность. Его администрация ввела 25% пошлины на многие товары из Канады и Мексики, а во вторник удвоила дополнительный тариф на китайский импорт до 20%.

Япония и Великобритания, четвертая и шестая по величине экономики мира соответственно, усиливают свое экономическое сотрудничество, особенно после выхода последней из ЕС.

Напомним:

Индекс доллара направляется к худшей неделе с ноября 2022 года из-за опасений, что торговая политика США замедлит рост крупнейшей экономики мира.