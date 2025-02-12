Японія добивається скасування мит Трампа на свою сталь і алюміній

Японія офіційно звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових мит на сталь та алюміній.

Про це пише Bloomberg.

Міністр фінансів Кацунобу Като та головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаяші підтвердили, що це питання є для Токіо пріоритетним. Хаяші заявив, що запит було передано через японське посольство у Вашингтоні.

Водночас японський уряд консультує національні компанії щодо нової митної політики США. Для цього діє спеціальна консультаційна служба при Японській організації зовнішньої торгівлі.

"Ми продовжимо ретельно вивчати вплив на японські компанії та вживатимемо необхідних заходів", - сказав міністр торгівлі Йодзі Муто.

У 2024 році Японія експортувала до США 1,1 мільйона тонн сталі на суму 2 млрд дол і 74 565 тонн кольорових металів на суму 1,2 млрд дол, включаючи алюміній. Це склало 1,4% та 0,8% від загального експорту до США, відповідно.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда, також виступаючи в парламенті, сказав, що наразі важко оцінити потенційний вплив економічної політики США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США мит.