Япония добивается отмены пошлин Трампа на свою сталь и алюминий

Япония официально обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой исключить японские компании из-под действия новых пошлин на сталь и алюминий.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяши подтвердили, что этот вопрос является для Токио приоритетным. Хаяши заявил, что запрос был передан через японское посольство в Вашингтоне.

В то же время японское правительство консультирует национальные компании по новой таможенной политике США. Для этого действует специальная консультационная служба при Японской организации внешней торговли.

"Мы продолжим тщательно изучать влияние на японские компании и будем принимать необходимые меры", - сказал министр торговли Йодзи Муто.

В 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 миллиона тонн стали на сумму 2 млрд долл и 74 565 тонн цветных металлов на сумму 1,2 млрд долл, включая алюминий. Это составило 1,4% и 0,8% от общего экспорта в США, соответственно.

Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда, также выступая в парламенте, сказал, что пока трудно оценить потенциальное влияние экономической политики США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина продолжит активную работу с партнерами для того, чтобы найти оптимальное для металлургической отрасли решение до начала действия введенных США пошлин.