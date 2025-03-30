Японія надасть криптоактивам юридичний статус фінансових продуктів

Агентство з фінансових послуг Японії (FSA) планує переглянути Закон про фінансові інструменти та біржі, щоб надати криптоактивам правовий статус.

Про це повідомляє Nikkea Asia, передає Reuters.

Як частина цього кроку, криптоактиви будуть підпадати під обмеження інсайдерської торгівлі, які забороняють купівлю і продаж на основі нерозкритої внутрішньої інформації, повідомляє Nikkei.

FSA подасть до парламенту законопроєкт про внесення змін до Закону про фінансові інструменти та біржі вже у 2026 році, зазначає видання.

Нагадаємо:

Банк Росії пропонує дозволити операції з криптовалютами лише для "особливо кваліфікованих інвесторів", які мають понад 100 млн руб (1,1 млн дол) у цінних паперах або заробили понад 50 млн руб (560 тис дол) за рік.