Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Японія надасть криптоактивам юридичний статус фінансових продуктів

Володимир Тунік-Фриз — 30 березня, 13:00
Японія надасть криптоактивам юридичний статус фінансових продуктів
Getty Images

Агентство з фінансових послуг Японії (FSA) планує переглянути Закон про фінансові інструменти та біржі, щоб надати криптоактивам правовий статус.

Про це повідомляє Nikkea Asia, передає Reuters.

Як частина цього кроку, криптоактиви будуть підпадати під обмеження інсайдерської торгівлі, які забороняють купівлю і продаж на основі нерозкритої внутрішньої інформації, повідомляє Nikkei.

FSA подасть до парламенту законопроєкт про внесення змін до Закону про фінансові інструменти та біржі вже у 2026 році, зазначає видання.

Нагадаємо:

Банк Росії пропонує дозволити операції з криптовалютами лише для "особливо кваліфікованих інвесторів", які мають понад 100 млн руб (1,1 млн дол) у цінних паперах або заробили понад 50 млн руб (560 тис дол) за рік.

Японія фінанси криптовалюта

криптовалюта

Японія надасть криптоактивам юридичний статус фінансових продуктів
BlackRock запускає новий продукт для торгівлі біткоїнами на європейських біржах
Росія почала продавати нафту Індії та Китаю за криптовалюту для обходу санкцій

Останні новини