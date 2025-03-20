Світовий борг перевищив 100 трильйонів доларів

Загальний обсяг державних і корпоративних облігацій у світі перевищив 100 трильйонів доларів минулого року.

Про це повідомила Організація економічного співробітництва та розвитку, пише Reuters.

З 2021 по 2024 рік відсоткові витрати у відношенні до ВВП зросли з найнижчого до найвищого рівня за останні 20 років.

Витрати урядів на виплату відсотків досягли 3,3% ВВП у країнах-членах OECD, що перевищує їхні витрати на оборону, йдеться у глобальному звіті про борг.

Хоча центральні банки зараз знижують процентні ставки, вартість запозичень залишається значно вищою, ніж до підвищень ставок у 2022 році. Тому старі дешеві борги поступово замінюються дорожчими, і витрати на виплату відсотків, ймовірно, зростатимуть і надалі.

Попри різке зростання, відсоткові витрати все ще залишаються нижчими за ринкові ставки для понад половини боргу урядів країн OECD та майже третини боргу урядів ринків, що розвиваються.

Те саме стосується майже двох третин корпоративного боргу високого інвестиційного рівня та майже трьох чвертей спекулятивного корпоративного боргу (junk bonds).

Майже половина державного боргу країн OECD і ринків, що розвиваються, а також близько третини корпоративного боргу підлягають погашенню до 2027 року.

Найбільші ризики рефінансування мають країни з низьким рівнем доходу та високим рівнем ризику – понад половина їхнього боргу має бути погашена протягом наступних трьох років, причому понад 20% – уже цього року, зазначає OECD.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Міжнародний валютний фонд прогнозував, що світовий борг перевищить 100 трлн дол до кінця року, а до кінця десятиліття наблизиться до 100% ВВП.