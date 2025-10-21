Держдума РФ прийняла поправки до бюджету з величезною "дірою"

Держдума прийняла в другому і третьому читанні закон про коригування федерального бюджету на 2025 рік.

Про це пише The Moscow Times.

Результатом уповільнення економіки, падіння цін на нафту і відмови скорочувати збільшені військові витрати стали падіння доходів і зростання дефіциту бюджету до рекордних 5,74 трлн руб., або 2,6% ВВП. До цього найбільша "діра" була в пандемічному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це було 3,8% ВВП.

Збільшити доходи не вийшло, попри підвищення податків: з цього року збільшено податок на прибуток (з 20% до 25%) і введено прогресивну шкалу ПДФО. Спочатку Мінфін розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні через падіння цін на нафту план був скорочений до 38,5 трлн руб., а тепер знову знижений – до 36,6 трлн.

Уряд переглянув економічний прогноз і знизив закладені в нього інфляцію (з 7,6% до 6,8%) і зростання ВВП (з 2,6% до 1%). В результаті, порівняно з квітневими поправками, нафтогазові доходи мають зрости на 336 млрд руб. до 8,7 трлн, але ненафтогазові скорочуються на 2,3 трлн руб. до 27,9 трлн. Довелося зменшити оцінку надходжень ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ввізних акцизів і митних зборів, перераховують депутати.

Як наслідок, дефіцит бюджету зросте більш ніж уп'ятеро порівняно з торішніми проєктами. Він планувався 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП), весняні поправки збільшили його до 3,8 трлн (1,7% ВВП), а тепер це 5,7 трлн (2,6% ВВП).

Для фінансування цієї "діри" уряд наростить держборг. Програма запозичень на цей рік збільшена на 2,2 трлн руб. до майже 7 трильйонів рублів, а держборг за підсумками року зросте на 5,4 трлн руб.

За попередньою оцінкою Мінфіну, за дев'ять місяців "діра" в бюджеті сягала до 3,8 трлн руб.