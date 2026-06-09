Курс долара в банках України впритул наблизився до 45 гривень
Курс долара майже пробив 45 гривень
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Банки оновили курси валют на 9 червня: середній долар зріс на 21 коп. і становив 44,90 грн, а євро – 51,90 коп.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США: 44,30 – 44,90 грн (на 8 червня: 44,10 – 44,59 грн);
- Євро: 51,10 – 51,90 грн (на 8 червня: 51,10 – 51,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,24 - 44,85 грн (+30 коп. порівняно з 8 червня);
- Ощадбанк - 44,25 - 44,95 грн (+20 коп. на купівлю, +35 коп. на продаж);
- Укрсиббанк - 44,30 - 44,90 грн (+25 коп.);
- ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн (+30 коп.);
- Райффайзен - 44,40 - 44,99 грн (+25 коп. на купівлю, +40 коп. на продаж).
Також готівковий курс у 44,99 грн за дол. встановили Юнекс та Креді Агріколь, а Таскомбанк встановив 44,98.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,90 - 51,90 грн (+20 коп.);
- Ощадбанк - 51,10 - 51,85 грн (-10 коп.);
- Укрсиббанк - 50,10 - 52,00 грн (+20 коп.);
- ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн (+10 коп.);
- Райффайзен - 51,10 - 52,00 грн (+20 коп. на купівлю, +57 коп. на продаж).
Нагадаємо:
У вівторок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні встановив новий історичний рекорд вп'яте за червень – 44,51 грн.