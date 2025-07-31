Безробіття в єврозоні тримається на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття в єврозоні у червні залишився на історично низькому рівні — 6,2%, незмінним порівняно з травнем, дані за який було переглянуто з 6,3% до 6,2%.

Про це пише Reuters.

У межах усього Європейського Союзу показник теж не змінився — 5,9%, повідомив Євростат. Це свідчить про несподівану стійкість економіки блоку попри торговельну напругу та глобальні ризики.

Загалом у єврозоні офіційно зареєстровано 10,7 млн безробітних, що на 60 тис менше, ніж у травні, і на майже 300 тис менше, ніж рік тому. Попри прогнози щодо сповільнення зростання, економіка показала кращі результати завдяки стійкому внутрішньому попиту та поступовому відновленню промисловості.

Зниження базової ставки ЄЦБ до 2% минулого року також дало поштовх будівельному сектору та бізнес-інвестиціям. Однак через цю ж економічну стійкість інвестори дедалі більше вважають, що ЄЦБ вже завершив цикл зниження ставок, і ймовірність ще одного зниження цьогоріч оцінюється ринком менш ніж у 50%.