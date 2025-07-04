У Москві випав з вікна і розбився на смерть віцепрезидент "Транснєфті"

У Москві під вікнами свого будинку на Рубльовському шосе знайшли мертвим віцепрезидента "Транснєфті" Андрія Бадалова.

Про це повідомляє The Moscow Times.

62-річний топменеджер жив на 10 поверсі, проте випав з балкона 17 поверху.

Як пише видання, інцидент стався в п'ятницю вранці, після падіння Бадалов помер на місці. Слідчі з'ясовують обставини того, що сталося.

Джерело російського пропагандистського видання ТАСС повідомляє, що "попередня причина загибелі - самогубство". Телеграм-канал "112" стверджує, що топменеджер написав прощальне sms дружині.

Бадалов обіймав посаду віцепрезидента "Транснафти" з 2021 року - зокрема, опікувався питаннями цифрової трансформації, інформаційних технологій та автоматизації виробництва.

Нагадаємо:

Це щонайменше 11-та загадкова смерть нафтогазового топменеджера після вторгнення Росії в Україну і 12-та - з початку 2022 року.

Зокрема, у 2022 році в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.

Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топменеджер Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.

Пізніше у Москві випав з вікна та загинув голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов.