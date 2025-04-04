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"Китай зробив помилку": Трамп відреагував на введені мита на імпорт зі США

Віктор Волокіта — 4 квітня, 17:00
Китай зробив помилку: Трамп відреагував на введені мита на імпорт зі США
Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає помилкою введення Китаєм дзеркальних 34-відсоткових мит на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Про це Трамп написав він у соціальній мережі Truth Social.

"Китай зробив помилку. Вони запанікували – єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити", – написав президент США.

Як повідомлялося, Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Таким чином Китай відповів на нові тарифи, виконуючи обіцянку завдати удару після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита та посилив торговельну війну.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року. Таким чином загальний обсяг нових мит досягне 54%.

Китайські експортери, як і експортери з інших країн, зіткнуться з 10% базовим тарифом (як частиною нового 34% збору) майже на всі товари, що поставляються до США, уже з суботи, 5 квітня. Вищі мита набудуть чинності з 9 квітня.

Третього квітня Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.

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Китай

"Китай зробив помилку": Трамп відреагував на введені мита на імпорт зі США
Європа готується до напливу китайських товарів після мит Трампа
Китай вводить дзеркальні мита на весь імпорт зі США

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