"Китай совершил ошибку": Трамп отреагировал на введенные пошлины на импорт из США

Президент США Дональд Трамп считает ошибкой введение Китаем зеркальных 34-процентных пошлин на весь импорт из Соединенных Штатов Америки с 10 апреля.

Об этом Трамп написал он в социальной сети Truth Social.

"Китай совершил ошибку. Они запаниковали - единственное, чего они никак не могут себе позволить", - написал президент США.

Как сообщалось, Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки с 10 апреля.

Таким образом Китай ответил на новые тарифы, выполняя обещание нанести удар после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины и усилил торговую войну.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Таким образом общий объем новых пошлин достигнет 54%.

Китайские экспортеры, как и экспортеры из других стран, столкнутся с 10% базовым тарифом (как частью нового 34% сбора) почти на все товары, поставляемые в США, уже с субботы, 5 апреля. Более высокие пошлины вступят в силу с 9 апреля.

Третьего апреля Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние тарифы и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.