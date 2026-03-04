Путін пригрозив Євросоюзу завчасно припинити поставки газу на тлі війни в Ірані

Правитель Кремля Володимир Путін використав війну в Ірані для того, щоб спробувати змусити Євросоюз переглянути свої плани щодо відмови від російського газу.

Про це пише російський телеграм-канал "Агенство. Новости".

Путін заявив, що Москва може відмовитися від поставок газу до ЄС до того, як обмеження на нього введе Євросоюз. Раніше Путін заявляв, що Росія готова в будь-який момент відновити поставки.

"Вони (ЄС - ред.) планують через місяць ввести обмеження на купівлю російського газу, в тому числі скрапленого, а через рік, у 27-му році, нові обмеження, аж до повної заборони.

А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок. Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитися", – сказав Путін в інтерв'ю журналісту кремлівського пулу Павлу Зарубіну.

Правитель Кремля назвав це "не рішенням", а "думками вголос", але пообіцяв "обов'язково доручити уряду" РФ опрацювати це питання разом з компаніями.

Коментуючи ситуацію на енергетичних ринках, спричинену війною в Ірані, Путін висловив упевненість, що американські компанії будуть йти з європейського ринку туди, "де більше платять".

Нагадаємо:

Європейський Союз (ЄС) до 1 листопада 2027 року має повністю відмовитися від постачання російського газу. Заборона на імпорт стосуватиметься як трубопровідного, так і скрапленого природного газу (СПГ) із Росії.

Війна в Ірані призвела до дефіциту газу і зростання цін на нього.