Німецька розвідка порахувала дефіцит бюджету РФ: значно вищий від офіційних даних

Дефіцит федерального бюджету РФ за 2025 рік виявився приблизно на 26% вищим, ніж офіційно було заявлено, і становив близько 3,6% ВВП.

Про це свідчать розвідувальні дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), передає Укрінформ.

Зазначається, що Росія намагається приховати справжні дані за допомогою фальсифікованої статистики.

Згідно з повідомленням, майже всі сектори російської економіки демонструють негативну динаміку і "якщо не буде вжито комплексних контрзаходів, структурні проблеми економіки, яка дуже сильно залежить від енергетичного сектору, поглибляться на довгий термін і можуть стати хронічними".

"Російська нафтова економіка страждає не лише від високого податкового навантаження, яким Путін фінансує свою війну. Атаки дронів та санкції призводять до ерозії найважливішого джерела валюти для Росії. Завдяки західним санкціям Росія змушена продавати нафту зі значним дисконтом до світових цін", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою BND, Індія, яка разом з Китаєм є найбільшим великим покупцем російської нафти, "під тиском США вже суттєво скоротила імпорт нафти".

"Санкції США призводять до різкого падіння доходів Росії від експорту нафти та СПГ", - вважають німецькі розвідники.

Окремо вказується на те, що довіра до офіційної статистики РФ продовжує падати, а "інвестиційна привабливість Росії перетворилася на непередбачуваний ризик".

