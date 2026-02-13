Ціни на нафту відреагували на зниження ризику конфлікту між США та Іраном

Ціни на нафту знизилися 13 лютого на тлі зниження побоювань щодо конфлікту між США та Іраном, який може вплинути на постачання товару на ринок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 6 центів (0,1%) до 67,46 долара за барель після падіння на 2,7% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 12 центів (0,2%) до 62,72 долара після падіння на 2,8%.

Припускається, що ціни на Brent за підсумками цього тижня впадуть на 0,8%, тоді як на WTI – на 1,1%.

Ціни на нафту зросли на початку цього тижня через побоювання, що США можуть атакувати Іран через його ядерну програму, але коментарі президента США Дональда Трампа у четвер про те, що США можуть укласти угоду з Іраном упродовж наступного місяця, призвели до зниження цін на попередній сесії.

За словами аналітика компанії IG Тоні Сікамори, ціни на нафту знижуються "на тлі ознак того, що США шукають більше часу для досягнення ядерної угоди" з Іраном.

Нагадаємо:

Ціни на нафту дещо зросли вранці 12 лютого, оскільки інвестори стурбовані ескалацією напруженості між США та Іраном, побоюючись, що будь-які атаки на Тегеран або на судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні.