Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ціни на нафту відреагували на зниження ризику конфлікту між США та Іраном

Віктор Волокіта — 13 лютого, 10:19
Ціни на нафту відреагували на зниження ризику конфлікту між США та Іраном
Getty Images

Ціни на нафту знизилися 13 лютого на тлі зниження побоювань щодо конфлікту між США та Іраном, який може вплинути на постачання товару на ринок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 6 центів (0,1%) до 67,46 долара за барель після падіння на 2,7% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 12 центів (0,2%) до 62,72 долара після падіння на 2,8%.

Припускається, що ціни на Brent за підсумками цього тижня впадуть на 0,8%, тоді як на WTI – на 1,1%.

Ціни на нафту зросли на початку цього тижня через побоювання, що США можуть атакувати Іран через його ядерну програму, але коментарі президента США Дональда Трампа у четвер про те, що США можуть укласти угоду з Іраном упродовж наступного місяця, призвели до зниження цін на попередній сесії.

За словами аналітика компанії IG Тоні Сікамори, ціни на нафту знижуються "на тлі ознак того, що США шукають більше часу для досягнення ядерної угоди" з Іраном.

Нагадаємо:

Ціни на нафту дещо зросли вранці 12 лютого, оскільки інвестори стурбовані ескалацією напруженості між США та Іраном, побоюючись, що будь-які атаки на Тегеран або на судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні.

нафта ціни

ціни

Ціни на нафту відреагували на зниження ризику конфлікту між США та Іраном
Ціни на нафту продовжують реагувати на ескалацію напруженості між США та Іраном
Відключення електроенергії призведе до подорожчання овочів та молочки – економіст

Останні новини