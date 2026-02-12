Ціни на нафту продовжують реагувати на ескалацію напруженості між США та Іраном

Ціни на нафту дещо зросли вранці 12 лютого, оскільки інвестори стурбовані ескалацією напруженості між США та Іраном, побоюючись, що будь-які атаки на Тегеран або на судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 27 центів (0,39%) до 69,67 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 29 центів, (0,45%) до 64,92 долара.

У середу обидва індекси закрилися вище. Індекси на марку Brent зросли на 0,87%, а на WTI — більш ніж на 1,05%, оскільки побоювання інвесторів щодо напруженості між США та Іраном затьмарили зростання виявлених запасів сирої нафти у США.

Президент США Дональд Трамп заявив після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в середу, що вони не досягли "остаточної" угоди щодо того, що робити далі з Іраном, але наполягав на тому, що переговори з Тегераном продовжаться.

У вівторок Трамп заявив, що розглядає можливість відправки другого авіаносця на Близький Схід, якщо угода з Іраном не буде досягнута.

Американські та іранські дипломати провели непрямі переговори минулого тижня в Омані. Дата та місце проведення наступного раунду переговорів між США та Іраном ще не оголошені.

"Стійка економіка США також підтримує очікування щодо попиту на нафту", — сказав головний дослідник з питань енергетики та хімікатів у компанії China Futures Мін'юй Гао.

Значне зростання запасів сирої нафти в США обмежило зростання цін.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 8,5 мільйона барелів до 428,8 мільйона барелів, що значно перевищило очікування аналітиків, сформовані в опитуванні Reuters, щодо зростання на 793 тисячі барелів.

Однак з початку року зростання світових запасів нафти загалом виявилося нижчим за очікування.

Нагадаємо:

У середу ціни на нафту подорожчали на тлі ескалації ризиків, оскільки переговори між США та Іраном залишаються непевними, а також завдяки ознакам зменшення надлишку, спричиненого зростанням попиту в Індії.