Ціни на нафту відреагували на ситуацію в США та Казахстані

Ціни на нафту незначно знизилися 27 січня, попри сильний сніговий шторм у США, у той час, коли інвестори стежать за відновленням постачання нафти з Казахстану.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 44 центи (0,7%) до 65,15 долара США за барель, у той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 35 центів (0,6%) до 60,28 долара США за барель.

У понеділок у Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що країна готується відновити видобуток на своєму найбільшому нафтовому родовищі, хоча джерела в галузі стверджують, що обсяги все ще будуть низькими.

Міжнародна нафтотранспортна компанія КТК, яка експлуатує головний експортний трубопровід Казахстану, заявила, що повернулася до повної завантажувальної потужності свого термінала в Росії на узбережжі Чорного моря після завершення технічного обслуговування однієї з трьох точок швартування.

Падіння цін на нафту було обмеженим на тлі втрати видобутку в США через сильний зимовий шторм, який пронісся по всій країні, створивши навантаження на її енергетичну інфраструктуру та електромережі.

За оцінками аналітиків та трейдерів, виробники нафти у США втратили до 2 мільйонів барелів на день, або приблизно 15% національного видобутку, протягом минулих вихідних.

Декілька нафтопереробних заводів уздовж узбережжя Мексиканської затоки США повідомили про проблеми, пов'язані з морозною погодою.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 26 січня майже не змінилися після зростання більш ніж на 2% у попередню сесію: занепокоєння щодо пропозиції стримувало бенчмарки, попри збої видобутку в ключових нафтовидобувних регіонах США.